Барселона огласила состав, который летит на матч с Динамо

«Барселона» опубликовала список игроков, который отправляются на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Динамо».



Из-за проблем со здоровьем каталонцам не помогут Жерар Пике, Серхио Агуэро, Педри и Мартин Брайтвейт.



Зато вернулись в строй Усман Дембеле, Ансу Фати и Френки Де Йонг, которые не играли в матче чемпионата Испании против «Алавеса» (1:1).



Матч состоится второго ноября на НСК «Олимпийский», начало в 22:00 по Киеву.