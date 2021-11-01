Барселона огласила состав, который летит на матч с Динамо

«Барселона» опубликовала список игроков, который отправляются на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Динамо».
Из-за проблем со здоровьем каталонцам не помогут Жерар Пике, Серхио Агуэро, Педри и Мартин Брайтвейт.
Зато вернулись в строй Усман Дембеле, Ансу Фати и Френки Де Йонг, которые не играли в матче чемпионата Испании против «Алавеса» (1:1).
Матч состоится второго ноября на НСК «Олимпийский», начало в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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