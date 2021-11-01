Барселона огласила состав, который летит на матч с Динамо

Усман Дембеле, Ансу Фати и Френки де Йонг смогут сыграть против команды Мирчи Луческу

  • 01.11.2021 13:49
  • 1572 просмотра
  • 4 комментария
Барселона огласила состав, который летит на матч с Динамо
© ФК Динамо Киев

«Барселона» опубликовала список игроков, который отправляются на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Динамо».
 
Из-за проблем со здоровьем каталонцам не помогут Жерар Пике, Серхио Агуэро, Педри и Мартин Брайтвейт.
 
Зато вернулись в строй Усман Дембеле, Ансу Фати и Френки Де Йонг, которые не играли в матче чемпионата Испании против «Алавеса» (1:1).
 
Матч состоится второго ноября на НСК «Олимпийский», начало в 22:00 по Киеву.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 01.11.2021 14:12
    +3
    belerilf1, 01.11.2021 13:53
    Пике нету, есть шанс на вымученную нулевую ничью
    Для тебя есть шанс. Открыть окно и шагнуть, перед матчем реал-шд. После может быть поздно
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    aleks19826
    aleks19826, 01.11.2021 14:34
    +1
    Ну если такую барсу не хлопать лидеру чемпионата нашего, то страшно становиться за наш футбол. Короче середняка испанского нужно громить перед публикой
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    inflicted
    online
    inflicted, 01.11.2021 14:35
    0
    Треба вигравати
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 13:53
    -4
    Пике нету, есть шанс на вымученную нулевую ничью
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