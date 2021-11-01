Известна бригада арбитров матча Реал – Шахтер

На матче Лиги чемпионов будут работать французские судьи

  • 01.11.2021 13:07
  • 451 просмотр
  • 2 комментария
Известна бригада арбитров матча Реал – Шахтер
© УЕФА. Бенуа Бастьен

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтер».
 
Команды на поле «Сантьяго Бернабеу» выведет бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном.
 
На линиях ему будут помогать Орельен Бертомье и Бенжамен Пажес. Четвертый судья – Жереми Пиньяр. Видеопомощник рефери также из Франции – Вилли Делажо, его ассистент из Германии – Саша Штегеманн.

Встреча состоится 3 ноября и начнется в 19:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 01.11.2021 13:22
    +1
    Face Control, 01.11.2021 13:09
    Удачи Шахтёру.
    Да Олег, удачи вам. Она вам в Испании очень пригодиться
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 01.11.2021 13:09
    0
    Удачи Шахтёру.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности