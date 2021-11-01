Известна бригада арбитров матча Реал – Шахтер

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтер».
Команды на поле «Сантьяго Бернабеу» выведет бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном.
На линиях ему будут помогать Орельен Бертомье и Бенжамен Пажес. Четвертый судья – Жереми Пиньяр. Видеопомощник рефери также из Франции – Вилли Делажо, его ассистент из Германии – Саша Штегеманн.
Встреча состоится 3 ноября и начнется в 19:45 по Киеву.
Источник — УЕФА
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