Известна бригада арбитров матча Реал – Шахтер

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтер».



Команды на поле «Сантьяго Бернабеу» выведет бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном.



На линиях ему будут помогать Орельен Бертомье и Бенжамен Пажес. Четвертый судья – Жереми Пиньяр. Видеопомощник рефери также из Франции – Вилли Делажо, его ассистент из Германии – Саша Штегеманн.

Встреча состоится 3 ноября и начнется в 19:45 по Киеву.