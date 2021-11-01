Денис Олейник выиграл бронзу чемпионата Финляндии в составе СИКа

Украинец считает, что команда выдала максимально возможный результат

  • 01.11.2021 10:55
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Денис Олейник выиграл бронзу чемпионата Финляндии в составе СИКа
© ФК СИК. Денис Олейник

Футбольный клуб СИК, в котором выступает украинец Денис Олейник, разгромил «Интер Турку» (5:2) в заключительном туре чемпионата и завоевал бронзовые медали элитного первенства Финляндии.
 
«Мы это сделали. Я считаю, что мы выжали максимум из этого сезона, реально смотрю на вещи, поздравляю всех с победой и заслуженной бронзой. Дальше будет больше, всегда есть куда расти», – написал Олейник в инстаграме.
 
Денис сыграл 26 матчей за сезон и забил 7 голов. Чемпионом Финляндии стал ХИК, на втором месте расположился КуПС.

Источник — Sport.ua

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