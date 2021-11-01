Денис Олейник выиграл бронзу чемпионата Финляндии в составе СИКа

Футбольный клуб СИК, в котором выступает украинец Денис Олейник, разгромил «Интер Турку» (5:2) в заключительном туре чемпионата и завоевал бронзовые медали элитного первенства Финляндии.
«Мы это сделали. Я считаю, что мы выжали максимум из этого сезона, реально смотрю на вещи, поздравляю всех с победой и заслуженной бронзой. Дальше будет больше, всегда есть куда расти», – написал Олейник в инстаграме.
Денис сыграл 26 матчей за сезон и забил 7 голов. Чемпионом Финляндии стал ХИК, на втором месте расположился КуПС.
Источник — Sport.ua
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