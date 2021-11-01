Калинина и Снигур сыграют на 60-тысячнике ITF во Франции

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Дарья Снигур на этой неделе выступят на 60-тысячнике ITF.
Калинина возглавила посев и на старте сразится с Карман Каур Тханди из Индии.
Снигур начнет турнир матчем с Симоной Вальтерт из Швейцарии.
Соревнования пройдут в зале на харде.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.