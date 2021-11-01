Калинина и Снигур сыграют на 60-тысячнике ITF во Франции

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Дарья Снигур на этой неделе выступят на 60-тысячнике ITF.



Калинина возглавила посев и на старте сразится с Карман Каур Тханди из Индии.



Снигур начнет турнир матчем с Симоной Вальтерт из Швейцарии.



Соревнования пройдут в зале на харде.

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