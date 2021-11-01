Динамо – Барселона. Букмекеры не верят в легкую победу испанцев

Во вторник, 2 ноября, киевское «Динамо» сыграет домашний матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны».



Букмекеры считают испанцев фаворитами. На выигрыш команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 5.2, на ничью - 3.9, поражение оценено в 1.7.



Отметим, что перед выездным матчем с «Барселоной» коэффициент на победу «Динамо» находился в районе 10.



Предполагается, что встреча будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.74. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.78, ТМ2.5 – 2.11.



Матч «Динамо» – «Барселона» начнется в 22:00 по Киеву.