ФОТО. Три звезды. Стаховский, Малиновский и Марченко встретились в Бергамо

Футболист итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский встретился в Бергамо с украинскими теннисистами Сергеем Стаховским и Ильей Марченко.
Фото встречи опубликовал в своем Instagram Стаховский.
«Винодел и лидеры украинских сборных», - подписал публикацию Сергей.
Источник — Sport.ua
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