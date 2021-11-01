Фанаты жгли файеры. Монако проиграл в Бресте, Марсель взял три очка

31 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Франции.
«Брест» победил «Монако» (2:0), голы забивали Стив Мунье и Франк Онора. Во втором тайме матч был на некоторое время приостановлен из-за того, что болельщики «Бреста» жгли файеры и бросали их на поле.
«Марсель» обыграл «Клермон» со счетом 1:0 и вошел в топ-3. Единственный гол на 25-й минуте забил Дженгиз Юндер.
Лига 1. 12-й тур
«Клермон» – «Марсель» – 0:1
Гол: Дженгиз Юндер, 25.
«Брест» – «Монако» – 2:0
Голы: Мунье, 18, Онора, 79.
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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