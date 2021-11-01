12-й тур
Брест
2 : 0
Монако
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Фанаты жгли файеры. Монако проиграл в Бресте, Марсель взял три очка

Матч был ненадолго приостановлен из-за того, что болельщики бросали файеры

  • 01.11.2021 00:59
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Фанаты жгли файеры. Монако проиграл в Бресте, Марсель взял три очка
© ФК Монако

31 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Франции.

«Брест» победил «Монако» (2:0), голы забивали Стив Мунье и Франк Онора. Во втором тайме матч был на некоторое время приостановлен из-за того, что болельщики «Бреста» жгли файеры и бросали их на поле.

«Марсель» обыграл «Клермон» со счетом 1:0 и вошел в топ-3. Единственный гол на 25-й минуте забил Дженгиз Юндер.

Лига 1. 12-й тур

«Клермон» – «Марсель» – 0:1

Гол: Дженгиз Юндер, 25.

«Брест» – «Монако» – 2:0

Голы: Мунье, 18, Онора, 79.

Турнирная таблица Лиги 1

Источник — Sport.ua

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