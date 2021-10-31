Эту вакцину тут не признают. Экс-тренера Динамо не пустили на матч в Италии

Юрий Семин хотел посмотреть игру «Аталанты» с Русланом Малиновским

  • 31.10.2021 23:23
  • 2684 просмотра
  • 11 комментариев
Эту вакцину тут не признают. Экс-тренера Динамо не пустили на матч в Италии
© Instagram. Юрий Семин

Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин столкнулся с проблемой во время посещения Италии.

74-летний российский тренер хотел посмотреть матч Серии A между «Аталантой» и «Лацио», в котором играл участие хавбек сборной Украины Руслан Малиновский. Семин планировал увидеть вживую игру своего воспитанника Алексея Миранчука.

Однако вход на матч Семину запретили из-за того, что он вакцинирован российским препаратом «Спутник V», который в Евросоюзе не признают.

Сам Юрий Семин рассказал в Instagram: «Приехал на матч «Аталанта» – «Лацио». На игру не попал, поскольку без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на «Ювентус» – «Зенит» с прививкой «Спутником» проблем не будет».

С помощью Малиновского. Аталанта спаслась от поражения в игре против Лацио

Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 31.10.2021 23:51
    +9
    Жодна цивілізована країна світу не визнає це шмурдяк
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 31.10.2021 23:48
    +5
    А тест сделать нельзя было?
    Ссылка
    Роман Порывай
    Роман Порывай, 01.11.2021 00:28
    +1
    Знайома три дні тому їздила до Польщі, не впускають з щепленням російськими та китайськими вакцинами.
    Ссылка
    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 01.11.2021 00:20
    +1
    Как его в страну вообще пустили?
    Ссылка
    vital_om
    vital_om, 01.11.2021 00:15
    +1
    Davidson, 31.10.2021 23:48
    А тест сделать нельзя было?
    600 грн. зажал на тест ПЛР) зато получит 700 грн. от Путина за популяризацию честного страдальца-россиянина на гнилом Западе))
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    BekXan
    BekXan, 01.11.2021 00:52
    0
    Роман Порывай, 01.11.2021 00:28
    Знайома три дні тому їздила до Польщі, не впускають з щепленням російськими та китайськими вакцинами.
    По китайским есть нюансы CoronaVac признан ВООЗ значит автоматом во всём еврооюзе.Полянды на этом вопросе сразу быка включают.По факту сейчас 2-3 страны не пускают с китайскими в европе остальные без проблем полным курсом.Пока поляки быкуют в чём вопрос не понятно.
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    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 00:43
    0
    Vitalik_Medvid, 31.10.2021 23:51
    Жодна цивілізована країна світу не визнає це шмурдяк
    цивилизованный мир признал северный поток
    Ссылка
    Бугор1
    online
    Бугор1, 01.11.2021 00:23 (изменен)
    0
    У нас каждый второй короноваком,ее тоже в Европе не признают
    если делать так уже пфайзер или вообще не делать
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    Kinelan
    Kinelan, 01.11.2021 00:03
    0
    Davidson, 31.10.2021 23:48
    А тест сделать нельзя было?
    Нельзя, ты там или вакцинирован, или не вакцинирован - других вариантов нет
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    belerilf1
    belerilf1, 31.10.2021 23:33
    -13
    мабуть цэ наша пэрэмога
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    belerilf1
    belerilf1, 31.10.2021 23:32
    -13
    Ии?
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