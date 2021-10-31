Эту вакцину тут не признают. Экс-тренера Динамо не пустили на матч в Италии

Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин столкнулся с проблемой во время посещения Италии.
74-летний российский тренер хотел посмотреть матч Серии A между «Аталантой» и «Лацио», в котором играл участие хавбек сборной Украины Руслан Малиновский. Семин планировал увидеть вживую игру своего воспитанника Алексея Миранчука.
Однако вход на матч Семину запретили из-за того, что он вакцинирован российским препаратом «Спутник V», который в Евросоюзе не признают.
Сам Юрий Семин рассказал в Instagram: «Приехал на матч «Аталанта» – «Лацио». На игру не попал, поскольку без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на «Ювентус» – «Зенит» с прививкой «Спутником» проблем не будет».
С помощью Малиновского. Аталанта спаслась от поражения в игре против Лацио
Источник — Instagram
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если делать так уже пфайзер или вообще не делать
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