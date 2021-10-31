12-й тур
Анже
1 : 2
Ницца
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига 1. Ницца вырвала победу над Анже, успехи Бордо и Монпелье

Продолжается 12-й тур Лиги 1

  • 31.10.2021 18:25
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Лига 1. Ницца вырвала победу над Анже, успехи Бордо и Монпелье
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще пять матчей в рамках 12-го тура французской Лиги 1. «Ницца» в компенсированное ко второму тайме время вырвала победу над «Анже» и продолжает преследовать ПСЖ. «Бордо», уступая 0:2 «Реймсу», за последние 20 минут совершил камбэк и завоевал три очка.

«Анже» - «Ницца» - 1:2
Голы: Буфаль 29 – Делор 57, 90+1

«Бордо» - «Реймс» - 3:2
Голы: Адли 73, Бриан 78, 90+3 – Экитике 37, Локо 63

«Монпелье» - «Нант» - 2:0
Голы: Молле 64, Вахи 71

«Страсбург» - «Лорьян» - 4:0
Голы: Ажорк 28, Диалло 39, 45+1, Томассон 64

«Труа» - «Ренн» - 2:2
Голы: Рами 38, Дингом 40 – Наиф 9, Террье 81

Турнирная таблица Лиги 1

Источник — Sport.ua

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