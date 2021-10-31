Дуэлунд рассказал, почему не заиграл в Динамо

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд, который сейчас выступает на правах аренды за «НЕК Неймеген», рассказал о том, почему не смог заиграть в киевском клубе:

«Мне нравится играть в Нидерландах. Я стал игроком основного состава. Мне просто нужно было игровое время, потому что я хорошо понимал, что в «Динамо» я не был основным. Там практически все являются игроками национальной сборной, команда просто выигрывала каждый матч и стала чемпионом, поэтому тренер не делал изменений в составе.

В «Динамо» мне тоже не везло с травмами, сначала перелом лодыжки, а затем коронавирус с довольно тяжелыми последствиями. Так что смена атмосферы – это дико круто, тем более в НЕК на меня рассчитывают. Так что теперь мне просто нужно вылечить эту травму, она быстро проходит, а затем вновь буду играть».

В нынешнем сезоне на счету Дуэлунда 2 ассиста в 7 матчах чемпионата Нидерландов за «НЕК Неймеген».