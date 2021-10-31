Все еще без Кочергина. Лидер Зари пропустит очередной матч

По информации СМИ, «Заря» пока не планирует возвращать в основной состав полузащитника Владислава Кочергина, который пропустит сегодняшний матч УПЛ против «Металлиста 1925».
Ранее «Заря» перевела одного из своих лидеров в юношескую команду, потому что игрок отказывается подписывать новый контракт.
Пока нет понимания, что клуб собирается делать с Кочергиным до завершения его контракта летом 2022 года. В текущем сезоне Владислав забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
Кроме того, тренер Виктор Скрипник не сможет рассчитывать в Харькове на травмированных Никиту Шевченко, Владислава Кабаева и Егора Назарину.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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