Все еще без Кочергина. Лидер Зари пропустит очередной матч

Владислав остается вне заявки команды из-за конфликта с клубом

  • 31.10.2021 14:12
  • 871 просмотр
  • 1 комментарий
Все еще без Кочергина. Лидер Зари пропустит очередной матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, «Заря» пока не планирует возвращать в основной состав полузащитника Владислава Кочергина, который пропустит сегодняшний матч УПЛ против «Металлиста 1925».

Ранее «Заря» перевела одного из своих лидеров в юношескую команду, потому что игрок отказывается подписывать новый контракт.

Пока нет понимания, что клуб собирается делать с Кочергиным до завершения его контракта летом 2022 года. В текущем сезоне Владислав забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Кроме того, тренер Виктор Скрипник не сможет рассчитывать в Харькове на травмированных Никиту Шевченко, Владислава Кабаева и Егора Назарину.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
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    belerilf1
    belerilf1, 31.10.2021 14:13
    0
    тяжело себе такое представить в других лигах, а мы типа в Европу стремимся.
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