Рома – Милан. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 11-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Милан».

«Римляне под руководством Жозе Моуринью здорово стартовали в этом сезон, одержав шесть побед подряд в разных турнирах. Это я связываю с тем, что Жозе умеет создать позитивный эмоциональный фон в каждой новой команде. Но после серии побед «Рома» проиграла 2:3 «Вероне» и «Лацио», 0:1 «Ювентусу», а также совсем неприлично 1:6 норвежскому «Буде-Глимту». «Роме» пришлось собраться и сыграть 0:0 с лидером Серии А «Наполи». Впервые в этом сезоне неаполитанцы потеряли очки в чемпионате Италии. Также «Рома» смогла одержать волевую победу в гостях над «Кальяри» (2:1).

Но сейчас «Роме» снова предстоит пройти испытание в матче с лидером «Миланом», который совершенно по-разному играет в различных турнирах. В Серии А у них только одна ничья при девяти победах. А вот в трех матчах Лиги чемпионов «россонери» проиграли – «Ливерпулю» (2:3), «Атлетико» (1:2) и «Порту» (0:1). Да, забивают Жиру, Ибрагимович и остальные. Миланцы не забили в этом сезоне только в одном матче против «Порту». Не пропускали они в четырех поединках.

В этом матче «Рома» не имеет права проигрывать, так как реально выпадет из лидирующей группы и у Моуринью возникнут проблемы. Поэтому предвижу результативную ничью, хотя умом полагаю и знаю, что шансы «Милана» на победу значительно более реальные», - сказал Грозный.

Матч «Рома» – «Милан» состоится 31-го октября. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.