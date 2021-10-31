Ворскла – Черноморец. Прогноз на матч Андрея Воробья

Эксперт сделал прогноз на матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 31.10.2021 02:56
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Ворскла – Черноморец. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Ворскла

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 13-го тура УПЛ «Ворскла» – «Черноморец».

«В 12-м туре УПЛ «Ворскла» уступила «Шахтеру» (0:2), а «Черноморец» сыграл 1:1 в матче против «Львова». Также обе команды играли в Кубке Украины. «Ворскла» выиграла на выезде у «Вереса» (3:1), а «Черноморец» уступил в Одессе «Шахтеру» (0:3).

Думаю, однозначно «Ворскла» обыграет «Черноморец». У одесской команды молодые ребята. «Черноморцу», как и «Мариуполю», нужно время. Может год-два в таком же ритме в матчах УПЛ им нужно играть. Пока что у «Черноморца» нестабильные результаты. А «Ворскла» сейчас набрала хороший ход. Полтавчане уверенно играют в Кубке Украины. В чемпионате Украины они неплохо выглядят. Если бы не удаление в матче с «Шахтером», еще неизвестно, как закончился бы этот поединок. Но тем не менее, «Шахтер» есть «Шахтер».

Я думаю, что в этой игре «Ворскла» без проблем обыграет молодую команду из Одессы», - сказал Воробей.

Матч «Ворскла» – «Черноморец» состоится 1-го ноября. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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