Ворскла – Черноморец. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 13-го тура УПЛ «Ворскла» – «Черноморец».

«В 12-м туре УПЛ «Ворскла» уступила «Шахтеру» (0:2), а «Черноморец» сыграл 1:1 в матче против «Львова». Также обе команды играли в Кубке Украины. «Ворскла» выиграла на выезде у «Вереса» (3:1), а «Черноморец» уступил в Одессе «Шахтеру» (0:3).

Думаю, однозначно «Ворскла» обыграет «Черноморец». У одесской команды молодые ребята. «Черноморцу», как и «Мариуполю», нужно время. Может год-два в таком же ритме в матчах УПЛ им нужно играть. Пока что у «Черноморца» нестабильные результаты. А «Ворскла» сейчас набрала хороший ход. Полтавчане уверенно играют в Кубке Украины. В чемпионате Украины они неплохо выглядят. Если бы не удаление в матче с «Шахтером», еще неизвестно, как закончился бы этот поединок. Но тем не менее, «Шахтер» есть «Шахтер».

Я думаю, что в этой игре «Ворскла» без проблем обыграет молодую команду из Одессы», - сказал Воробей.

Матч «Ворскла» – «Черноморец» состоится 1-го ноября. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.