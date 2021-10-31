ФОТО. В Киеве завершился первый турнир Олега Блохина

В турнире приняли участие 73 команды

  • 31.10.2021 02:40
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ФОТО. В Киеве завершился первый турнир Олега Блохина
© УАФ

В пятницу на искусственных полях НТК им. В. Банникова завершился первый турнир Олега Блохина. В соревнованиях приняли участие 73 команды из 10-ти районов столицы, сформированные из игроков не старше 2012 года рождения.

С 23 по 28 октября команды соревновались, чтобы выявить сильнейших в Дарницком, Днепровском, Голосеевском, Деснянском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах, а 29 числа 10 лучших коллективов сыграли между собой решающие матчи. В итоге каждая из 10 команд-финалистов получила от УАФ кубки, медали, дипломы и футбольные мячи.

Обладатель «Золотого мяча» и лучший футболист Европы 1975 года, а ныне сопредседатель Комитета национальных сборных команд УАФ и сопредседатель Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ Олег Блохин выразил мнение, что подобные турниры должны проводиться по всей Украине, а новые поколения в первую очередь должны знать о наших футбольных героях. «У Украины есть три обладателя «Золотого мяча». Думаю, будущие футболисты должны знать не только Месси, Роналду и Мбаппе, им нужно рассказывать и об успешных примерах наших известных футболистов. В свое время мы представляли нашу страну на самом высоком международном уровне и делали все, что было в наших силах, чтобы достичь самых высоких вершин. Как бы ни сложилась ваша судьба в футболе, я желаю вам вырасти настоящими патриотами нашей страны и добрыми людьми!», - отметил Блохин.

 

Источник — Украинская ассоциация футбола

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