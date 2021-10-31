Гол украинца Милованова принес ничью хихонскому Спортингу в матче Сегунды

В поединке 13-го тура испанской Сегунды хихонский «Спортинг» и «Луго» сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине второго тайма гости открыли счет, но хихонцы сумели сравнять результат благодаря голу украинца Богдана Милованова на 78-й минуте. Этот результативный удар стал первым для Милованова в футболке «Спортинга».

Отметим, что в поединке приняли участие еще два украинца. Орест Лебеденко («Луго») и Василий Кравец («Спортинг») вышли в стартовых составах своих команд и были заменены во втором тайме.