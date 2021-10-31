Днепр-1 – Минай. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 13-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Минай».

«В прошлом туре днепряне проиграли «Динамо» (0:2), а закарпатцы сыграли вничью 2:2 с «Рухом». Думаю, что в этом поединке будет, может неуверенная, но победа «Днепра-1». В принципе последнее время днепряне неплохую игру показывают. Йовичевич поставил команде свой стиль игры. Я думаю, многие это замечают. Да, результата в некоторых матчах это не приносит, но видно, что у команды рисунок игры есть.

Молодежь «Днепра-1» идет правильным путем. Есть хорошие талантливые футболисты у днепрян. Думаю, что в этой игре молодежь проявит себя и «Днепр-1» выиграет. В принципе, многие говорят, что «Минай» неплохо смотрится и у команды будет результат. Но, думаю, что в этом матче будет все-таки победа за «Днепром-1», - сказал Воробей.

Матч «Днепр-1» – «Минай» состоится 1-го ноября. Начало встречи в 17:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.