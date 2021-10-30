Металлист 1925 — Заря. Прогноз на матч Андрея Воробья

Специалист поделился ожиданиями от поединка 13-го тура УПЛ

  • 30.10.2021 22:50
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Металлист 1925 — Заря. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Металлист 1925

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 13-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Заря».

«В предыдущем туре УПЛ харьковчане обыграли «Ингулец» со счетом 4:0, а луганчане победили в матче против «Колоса» (1:0).

Также обе команды играли в Кубке Украины. Они потратили много силенок. И, если «Заря» в 120-минутном матче в дополнительное время выиграла у «Руха», то «Металлист 1925» дома проиграл «Александрии» (2:5).

«Металлист 1925» будет играть дома. Но, я думаю, что в этой игре класс «Зари» даст о себе знать. Все-таки луганчане плюс-минус уже привыкли играть через три дня на четвертый. Они в еврокубках, чемпионате Украины, Кубке Украины играют. «Заря» уже привыкла к такому тонусу. Я думаю, что молодой команде из Харькова где-то не хватит силенок и опыта. Я думаю, что преимущество будет у «Зари» и она выиграет этот матч», - сказал Воробей.

Матч «Металлист 1925» – «Заря» состоится 31-го октября. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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