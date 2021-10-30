Колос — Львов. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 13-го тура УПЛ «Колос» – «Львов».

«В предыдущем туре «Колос» проиграл «Заре» (0:1), а «Львов» сыграл вничью 1:1 с «Черноморцем».

Четыре раза играли между собой эти команды. Один раз выиграл «Львов», три раза победил «Колос». Еще ни разу соперники не играли вничью.

Обе команды показывают не тот футбол, который многие от них ожидают увидеть. Я думаю, что «Колос» и «Львов» будут бороться за выживание. У обеих команд безвыигрышные серии получаются затяжными и долгими. Хотя «Львов» в матче на Кубок Украины победил по пенальти. Поэтому моральный дух все-таки приподнят у львовян. Но я предпочтение отдаю все-таки «Колосу». Коваливцы все-таки будут играть дома и давно они не побеждали. Я думаю, они приложат максимум усилий, чтобы добиться положительного для себя результата. Тем более в турнирной таблице УПЛ «Львов» команде из Коваливки уже наступает на пятки. «Колосу», если не в таких играх, то в каких нужно брать очки? «Колосу» в любом случае нужно брать три очка. Это, скажем так, лобовая игра. Я думаю, что «Колос» минимально, но все-таки выиграет у «Львова», - сказал Воробей.

Матч «Колос» – «Львов» состоится 31-го октября. Начало встречи в 14:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.