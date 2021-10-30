10-й тур
Айнтрахт Ф
1 : 1
РБ Лейпциг
30.10.2021, FT

Айнтрахт спасся от поражения в поединке с Лейпцигом

Тута забил в добавленное ко второму тайму время

  • 30.10.2021 21:38
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Айнтрахт спасся от поражения в поединке с Лейпцигом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 10-го тура чемпионата Германии по футболу франкфуртский «Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1). Тута сравнял счет в добавленное ко второму тайму время.

«Айнтрахт» Франкфурт — «Лейпциг» — 1:1
Голы: Тута, 90 — Поульсен, 35

«Айнтрахт» Франкфурт: Трапп, Туре (Хеуге, 59), Хинтереггер, Ндика, Тута, Дурм (Ламмерс, 71), Костич, Соу, Хрустич (Баркок, 59), Камада, Борре (Ахе, 82).
«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Лаймер, 65), Нкунку (Ольмо, 89), Айдара, Собослаи (Форсберг, 83), Поульсен (Андре Силва, 65).
Предупреждения: Трапп (69), Гулачи (90).

Источник — Sport.ua

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