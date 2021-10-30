30-летний тунисский защитник «Сент-Этьена» Вахби Хазри забил фантастический гол в выездном поединке 12-го тура чемпионата Франции против «Меца» (1:1).
На 16-й минуте встречи Хазри мощнейшим ударом со своей половины поля перебросил голкипера соперников, сделав счет 1:1. Расстояние до ворот было около 68 метров.
«Мец» — «Сент-Этьен» — 1:1
Голы: Фарид Булайя, 9 — Вахби Хазри, 16
События матча
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Вахби Хазри (Сент-Этьен).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Фарид Булайя (Мец).
Источник — Sport.ua
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