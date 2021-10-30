12-й тур
Мец
1 : 1
Сент-Этьен
30.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Гол c 68 метров! Игрок Сент-Этьена забил Мецу со своей половины поля

Вахби Хазри отправил невероятный мяч в ворота соперников

  • 30.10.2021 20:57
  • 5039 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Гол c 68 метров! Игрок Сент-Этьена забил Мецу со своей половины поля
© ФК Сент-Этьен. Вахби Хазри

30-летний тунисский защитник «Сент-Этьена» Вахби Хазри забил фантастический гол в выездном поединке 12-го тура чемпионата Франции против «Меца» (1:1).

На 16-й минуте встречи Хазри мощнейшим ударом со своей половины поля перебросил голкипера соперников, сделав счет 1:1. Расстояние до ворот было около 68 метров.

«Мец» — «Сент-Этьен» — 1:1
Голы: Фарид Булайя, 9 — Вахби Хазри, 16

События матча
16' ГОЛ ! Мяч забил Вахби Хазри (Сент-Этьен).
9' ГОЛ ! Мяч забил Фарид Булайя (Мец).

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dadaali177188
    dadaali177188, 30.10.2021 21:10
    +3
    оценил обстановку....хорошо пробил, ещё и на ходу, молодчага
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