12-й тур
Эльче
1 : 2
Реал Мадрид
30.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эльче — Реал — 1:2. Дубль Винисиуса. Видео голов и обзор матча

Мадридская команда добыла выездную победу в поединке 12-го тура Примеры

  • 30.10.2021 18:30
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Эльче — Реал — 1:2. Дубль Винисиуса. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 12-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 2:1. Дубль в составе «сливочных» оформил Винисиус Жуниор.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Эльче» — «Реал» — 1:2
Голы: Милья, 86 — Винисиус Жуниор, 22, 73

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эльче).
73' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
63' Хосе Гутьеррес (Эльче) получает красную карточку.
22' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).

Источник — Sport.ua

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