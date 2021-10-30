В поединке 12-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 2:1. Дубль в составе «сливочных» оформил Винисиус Жуниор.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Эльче» — «Реал» — 1:2
Голы: Милья, 86 — Винисиус Жуниор, 22, 73
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эльче).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|63'
|Хосе Гутьеррес (Эльче) получает красную карточку.
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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