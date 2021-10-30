Шахтер — Десна. Видео гола Безбородько

В поединке 13-го тура УПЛ «Шахтер» — «Десна» голом отметился игрок гостей Денис Безбородько. Футболист сделал счет 1:1 на 23-й минуте матча.
Источник — Футбол 1/2/3
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- Футбол
В поединке 13-го тура УПЛ «Шахтер» — «Десна» голом отметился игрок гостей Денис Безбородько. Футболист сделал счет 1:1 на 23-й минуте матча.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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