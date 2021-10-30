Определились финалисты на турнирах ATP в Вене и Санкт-Петербурге

На турнирах ATP 500 в Вене и ATP 250 в Санкт-Петербурге состоялись полуфинальные матчи.
В Австрии финал будет немецко-американским, в России – американско-хорватским.
ATP 500 Вена. 1/2 финала
Александр Зверев [2] – Карлос Алькарас – 6:3, 6:3
Фрэнсис Тиафо – Янник Синнер [7] – 3:6, 7:5, 6:2
ATP 250 Санкт-Петербург. 1/2 финала
Тэйлор Фриц [5] – Ян-Леннард Штруфф – 5:7, 6:1, 6:3
Марин Чилич – Ботик ван де Зандшульп – 6:3, 6:3
Источник — Sport.ua
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