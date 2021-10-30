Оценки за матч Мариуполь – Динамо. Лучшие – Шапаренко и Сидорчук

Сегодня, 30 октября «Динамо» Киев в 13-м туре УПЛ на выезде обыграло «Мариуполь» - 3:2.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшими стали полузащитники «Динамо» Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко (по 7,5).
Оценки Sport.ua за матч «Мариуполь» – «Динамо» – 2:3:
Замены «Мариуполя»: Удод - 5,0; Шостак - 5,5; Спировский - 5,0; Клименко - 6,5; Петерман - б/о.
Замены «Динамо»: Гармаш - 6,5; Тымчик - 6,0; Витиньо - 5,5; Шепелев - б/о; Шабанов - б/о.
Источник — Sport.ua
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