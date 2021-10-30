Шахтер – Десна. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 17:15 по Киеву

  • 30.10.2021 16:05
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Шахтер – Десна. Известны стартовые составы команд
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 30 октября, состоится матч 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и черниговская «Десна». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

Стартовые составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Марлон, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Судаков, Соломон, Фернандо.

«Десна»: Литовка, Цымбалюк, Сафронов, Селин, Жук, Арвеладзе, Домбровский, Картушов, Калитвинцев,  Юрченко, Безбородько.

Источник — УПЛ

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