Клопп назвал лучшего тренера мира

Наставник «Ливерпуля» не считает лучшим себя

  • 30.10.2021 15:56
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Клопп назвал лучшего тренера мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, считает ли он себя лучшим тренером мира:

«Нет, конечно. Не я. Я знаю свои слабые стороны. Что бы это ни значило, я точно не знаю, что значит быть лучшим тренером. Я никто без моего штаба. Да и сам не хочу им быть.

Для меня лучший тренер мира Пеп Гвардиола. Против него реально сложно играть».

Источник — Liverpool Echo

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