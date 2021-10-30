Клопп назвал лучшего тренера мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, считает ли он себя лучшим тренером мира:

«Нет, конечно. Не я. Я знаю свои слабые стороны. Что бы это ни значило, я точно не знаю, что значит быть лучшим тренером. Я никто без моего штаба. Да и сам не хочу им быть.

Для меня лучший тренер мира Пеп Гвардиола. Против него реально сложно играть».