Клопп назвал лучшего тренера мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, считает ли он себя лучшим тренером мира:
«Нет, конечно. Не я. Я знаю свои слабые стороны. Что бы это ни значило, я точно не знаю, что значит быть лучшим тренером. Я никто без моего штаба. Да и сам не хочу им быть.
Для меня лучший тренер мира Пеп Гвардиола. Против него реально сложно играть».
Источник — Liverpool Echo
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