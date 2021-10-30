Роналду надеется выступить на ЧМ-2026

Несмотря на 36-летний возраст, Криштиану Роналду пока что не думает о завершении карьеры. По информации британских СМИ, он надеется выступить на чемпионате мира 2026 года.

На тот момент Роналду будет уже 41 год. Однако форвард «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за своей физической формой и надеется, что это поможет ему играть на высочайшем уровне и в 41 год.

На данный момент Роналду принял участие в четырех чемпионатах мира. Если он выступит на ЧМ 2022 и 2026 годов, то станет рекордсменом по этому показателю. По 5 раз выступали на мундиалях немец Лотар Маттеус, а также мексиканцы Рафа Маркес и Антонио Карбахаль.