Юрий ВИРТ: «В матче против Ингульца нас ждет настоящая битва»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против «Ингульца», который состоится в рамках 13 тура УПЛ.

«Ингулец» укомплектован очень хорошими футболистами. Наверное, они рассчитывали на другие результаты. Мы ждем непростой игры, но мы привыкли к таким матчам. Мы сыграли на выезде с «Рухом», где сменился главный тренер, и с Черноморцем, где команде тоже нужен результат, сейчас «Ингулец», где результат тоже нужен. Каждой команде нужно добывать результат, как в нижней части таблицы, так и в верхней. Поэтому мы едем на настоящую битву. Я сказал футболистам, что если мы уступим в борьбе, нам будет очень тяжело. Надо настраиваться. Я прекрасно понимаю, что будет сложно, тяжело в физическом плане. Думаю, на состоянии команды скажется последняя кубковая игра, но я попросил ребят потерпеть. Сказал, если будет хороший результат, вы заслужите 2-3 дня для того, чтобы отдохнуть и готовиться к следующим играм», — сказал Вирт.

Матч «Ингулец» – «Верес» состоится сегодня, 30 октября. Начало встречи – в 19:30.