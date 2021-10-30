Чемпионка US Open назвала причины поражения в матче с Мартой Костюк

Чемпионка US Open Эмма Радукану прокомментировала поражение Марте Костюк в четвертьфинале турнира WTA в Клуж-Напоке.



«Физически я не чувствовала себя на все 100%. Сегодня я была довольно уставшей и вялой. Иногда у тебя бывают такие дни, когда ты себя чувствуешь не наилучшим образом. Я знала это ещё утром, затем на тренировке. Но я хотела выйти на корт и постараться сыграть как можно лучше, вдруг мне станет лучше. К сожалению, этого не случилось.



Конечно, я расстроена, но нужно двигаться дальше, ведь меня ждёт ещё один турнир. За последние шесть месяцев я многое пережила, для меня всё происходит впервые. Необходимо время, чтобы к этому адаптироваться. После Линца я возьму неделю отдыха, чтобы перезагрузиться ментально и физически перед тяжёлой предсезонной подготовкой», – сказала Радукану.