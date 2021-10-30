Чемпионка US Open назвала причины поражения в матче с Мартой Костюк

Эмма Радукану призналась, что была уставшей

  • 30.10.2021 13:56
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Чемпионка US Open назвала причины поражения в матче с Мартой Костюк
© Transylvania Open. Эмма Радукану

Чемпионка US Open Эмма Радукану прокомментировала поражение Марте Костюк в четвертьфинале турнира WTA в Клуж-Напоке.
 
«Физически я не чувствовала себя на все 100%. Сегодня я была довольно уставшей и вялой. Иногда у тебя бывают такие дни, когда ты себя чувствуешь не наилучшим образом. Я знала это ещё утром, затем на тренировке. Но я хотела выйти на корт и постараться сыграть как можно лучше, вдруг мне станет лучше. К сожалению, этого не случилось.
 
Конечно, я расстроена, но нужно двигаться дальше, ведь меня ждёт ещё один турнир. За последние шесть месяцев я многое пережила, для меня всё происходит впервые. Необходимо время, чтобы к этому адаптироваться. После Линца я возьму неделю отдыха, чтобы перезагрузиться ментально и физически перед тяжёлой предсезонной подготовкой», – сказала Радукану.

Источник — Большой теннис Украины

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