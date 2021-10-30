АРЕНДАРУК: «Не горю желанием общаться с Зинченко после истории с Борячуком»

Бывший игрок донецкого «Шахтера», «Руха» и «Мариуполя» Денис Арендарук рассказал об отношениях с Александром Зинченко.
– Твой ровесник ‒ Саша Зинченко. Дружил с ним?
– Да, дружили еще в академии. Сейчас мы с ним уже не общаемся.
– Почему?
– Общались до определенного момента. После их истории с Андреем Борячуком по поводу девушки я лично с ним не горю желанием общаться, и он со мной тоже.
– Что говорили в команде, когда Влада Седан бросила Борячука и пошла к Зинченко?
– Меня тогда уже не было в команде, кажется, я уже был в Польше. Как по мне, это неправильно. Я знаю, что они были лучшими друзьями. После этого я уже не общался с Зинченко. Я эту ситуацию не понимаю и это неправильно. Должно быть какое-то табу.
Источник — FanDay
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Объясняю Зине я,
Ест Пеле крем-брюле
Вместе с Жаирзинио.
Я сижу на нуле,
Дрянь купил жене — и рад.
А у Пеле — "шевроле"
В Рио-де-Жанейро.
https://www.youtube.com/watch?v=BWX5n5UOf2U Высоцкий - Песенка про Пеле
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