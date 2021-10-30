АРЕНДАРУК: «Не горю желанием общаться с Зинченко после истории с Борячуком»

Бывший игрок донецкого «Шахтера», «Руха» и «Мариуполя» Денис Арендарук рассказал об отношениях с Александром Зинченко.

– Твой ровесник ‒ Саша Зинченко. Дружил с ним?

– Да, дружили еще в академии. Сейчас мы с ним уже не общаемся.

– Почему?

– Общались до определенного момента. После их истории с Андреем Борячуком по поводу девушки я лично с ним не горю желанием общаться, и он со мной тоже.

– Что говорили в команде, когда Влада Седан бросила Борячука и пошла к Зинченко?

– Меня тогда уже не было в команде, кажется, я уже был в Польше. Как по мне, это неправильно. Я знаю, что они были лучшими друзьями. После этого я уже не общался с Зинченко. Я эту ситуацию не понимаю и это неправильно. Должно быть какое-то табу.