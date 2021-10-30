АРЕНДАРУК: «Не горю желанием общаться с Зинченко после истории с Борячуком»

Экс-игрок «Шахтера» считает, что Александр поступил некрасиво

  • 30.10.2021 13:49
  • 2889 просмотров
  • 6 комментариев
АРЕНДАРУК: «Не горю желанием общаться с Зинченко после истории с Борячуком»
© ФК Рух. Денис Арендарук

Бывший игрок донецкого «Шахтера», «Руха» и «Мариуполя» Денис Арендарук рассказал об отношениях с Александром Зинченко.

– Твой ровесник ‒ Саша Зинченко. Дружил с ним? 
– Да, дружили еще в академии. Сейчас мы с ним уже не общаемся. 

– Почему?
– Общались до определенного момента. После их истории с Андреем Борячуком по поводу девушки я лично с ним не горю желанием общаться, и он со мной тоже. 

– Что говорили в команде, когда Влада Седан бросила Борячука и пошла к Зинченко?
– Меня тогда уже не было в команде, кажется, я уже был в Польше. Как по мне, это неправильно. Я знаю, что они были лучшими друзьями. После этого я уже не общался с Зинченко. Я эту ситуацию не понимаю и это неправильно. Должно быть какое-то табу.

Источник — FanDay

(30 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 30.10.2021 14:12
    +3
    Не первый случай.
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    turist86
    turist86, 30.10.2021 14:01
    +2
    Ну что ж, Пеле как Пеле,
    Объясняю Зине я,
    Ест Пеле крем-брюле
    Вместе с Жаирзинио.
    Я сижу на нуле,
    Дрянь купил жене — и рад.
    А у Пеле — "шевроле"
    В Рио-де-Жанейро.
    https://www.youtube.com/watch?v=BWX5n5UOf2U Высоцкий - Песенка про Пеле
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    maxlove
    online
    maxlove, 30.10.2021 14:03
    +1
    І навіщо нам ця гетеро - пропоганда??? Це ж можуть діти прочитати!!!
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    pike1
    pike1, 30.10.2021 14:42
    0
    Какой-то бред, он что школьник этот Арендорук, так неправильно, так нельзя, взрослые люди, она так решила, а не Зина, Зина ж не турецкий султан, который выкрал жену у Борячука
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 30.10.2021 14:12 (изменен)
    0
    Не надо завидовать Зинченко, как только у него закончатся деньги, его "любимая" на следующий день запрыгнет в кровать к очередному богатенькому футболисту.
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    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 30.10.2021 14:23
    -1
    Арендорук - це той що Парасюка замочив?
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