Мариуполь – Динамо. Известны стартовые составы команд

В субботу, 30-го октября, состоится поединок тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Мариуполь» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко и начнется в 14:00.
Стартовые составы:
«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех, Мышнев, Очеретько, Топалов, Кащук, Микитишин.
«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Вербич.
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
будет заруба
будет заруба
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.