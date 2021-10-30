Мариуполь – Динамо. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 14:00 по Киеву

  • 30.10.2021 13:04
  • 541 просмотр
  • 2 комментария
Мариуполь – Динамо. Известны стартовые составы команд
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

В субботу, 30-го октября, состоится поединок тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Мариуполь» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко и начнется в 14:00.

Стартовые составы:

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех, Мышнев, Очеретько, Топалов, Кащук, Микитишин.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Вербич.

Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    gajvir
    gajvir, 30.10.2021 13:15
    -1
    Burevestnik, 30.10.2021 13:13
    составы боевые.
    будет заруба
    Не буде, буде знищення чемпіоном баласта прем'єр ліги.
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    Burevestnik
    Burevestnik, 30.10.2021 13:13
    -1
    составы боевые.
    будет заруба
    Ссылка
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