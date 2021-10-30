ЦЫГАНЫК: «Луческу был очень недоволен действиями игроков Динамо»

Известный украинский журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч украинской Премьер-лиги «Мариуполь» – «Динамо».
«Вы знаете, не верю я в «Мариуполь». Не могу понять, что творится с клубом. Остап Маркевич сказал, что его команда может обыграть «Динамо», однако я в этом очень сомневаюсь.
Я знаю, что после кубкового поединка Мирча Луческу был очень недоволен действиями подопечных. Игроки получили на орехи за такое отношение к игре. Думаю, что будет играть основной состав в субботу в чемпионате. При таких условиях «Мариуполю» будет очень сложно рассчитывать на положительный результат.
Я сделаю ставку, что «Динамо» выиграет с форой (-1,5)», – сказал Цыганык.
Матч начнется в 14:00.
Источник — Рейтинг букмекеров
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