ЦЫГАНЫК: «Луческу был очень недоволен действиями игроков Динамо»

Известный журналист – о матче «Мариуполь» – «Динамо»

  • 30.10.2021 12:49
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ЦЫГАНЫК: «Луческу был очень недоволен действиями игроков Динамо»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч украинской Премьер-лиги «Мариуполь» – «Динамо».
 
«Вы знаете, не верю я в «Мариуполь». Не могу понять, что творится с клубом. Остап Маркевич сказал, что его команда может обыграть «Динамо», однако я в этом очень сомневаюсь.
 
Я знаю, что после кубкового поединка Мирча Луческу был очень недоволен действиями подопечных. Игроки получили на орехи за такое отношение к игре. Думаю, что будет играть основной состав в субботу в чемпионате. При таких условиях «Мариуполю» будет очень сложно рассчитывать на положительный результат.
 
Я сделаю ставку, что «Динамо» выиграет с форой (-1,5)», – сказал Цыганык.

Матч начнется в 14:00.

Источник — Рейтинг букмекеров

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