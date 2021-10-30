Николай МИХАЙЛЕНКО: «Готовы умереть за Черноморец и его эмблему»

Хавбек «моряков» – об отношении к команде

  • 30.10.2021 12:50
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Николай МИХАЙЛЕНКО: «Готовы умереть за Черноморец и его эмблему»
© УАФ. Николай Михайленко

Полузащитник одесского «Черноморца» Николай Михайленко рассказал об отношениях игроков с болельщиками команды.

«Раньше мы играли в составе динамовских команд U-19 и U-21 – под руководством Игоря Костюка и Юрия Мороза, поэтому друг друга хорошо знаем. Теперь мы все вместе играем и представляем такой великий клуб, как «Черноморец». Могу заверить болельщиков: мы будем отдавать все силы, чтобы добиваться положительных результатов.

Отношение фанатов? Это их отношения и история клуба – это все понятно. Наша задача связана с желанием показывать своей игрой, что мы в «Черноморце» не просто так. Мы готовы умереть за этот клуб и его эмблему, всегда стремясь только побеждать», - сказал Михайленко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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