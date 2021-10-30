ВИТАО: «Календарь очень плотный, очень большая усталость»

Бразильский защитник «Шахтера» еще не успел адаптироваться к украинскому чемпионату

  • 30.10.2021 12:30
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ВИТАО: «Календарь очень плотный, очень большая усталость»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

Защитник донецкого «Шахтера» Витао поделился ожиданиями от матча 13-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской «Десны».

«Микроклимат очень хороший, атмосфера отличная. Над «Черноморцем» была очень важная победа для нас. Но мы уже настраиваемся на матч с «Десной». Будет очень важная встреча для нас. Очень сложно, календарь очень плотный, очень большая усталость. Наша жизнь футболистов такова, нужно адаптироваться. Игра, отдых, восстановление. В любом случае мы головой настроены на следующие матчи.

Отработали некоторые тактические действия, не уходили далеко от наших принципов. Отрабатываем уже достаточно долгое время. Понятно, что некоторые ребята проводили восстановление после матча. Было хорошо вернуть ребят, которые провели некоторое восстановление в медицинском департаменте. Отработали некоторые игровые моменты. Мы хорошо настроены, сконцентрированы на этом матче», - сказал Витао.

Встреча начнется в 17:00 по Киеву.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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