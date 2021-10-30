Янник Синнер обеспечил себе дебют в первой десятке мирового рейтинга

Итальянский теннисист Янник Синнер (№11 ATP) пробился в полуфинал турнира ATP Tour 500, который проходит в Австрии.
Благодаря этому он обеспечил себе дебют в первой десятке мирового рейтинга.
Синнер окажется минимум на девятой строчке и станет самым молодым участником топ-10.
Вена. 1/4 финала
Янник Синнер (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:5, 6:1
В полуфинале Синнер сразится против Фрэнсиса Тиафо из США.
Источник — Sport.ua
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