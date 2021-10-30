Янник Синнер обеспечил себе дебют в первой десятке мирового рейтинга

Итальянский теннисист Янник Синнер (№11 ATP) пробился в полуфинал турнира ATP Tour 500, который проходит в Австрии.



Благодаря этому он обеспечил себе дебют в первой десятке мирового рейтинга.



Синнер окажется минимум на девятой строчке и станет самым молодым участником топ-10.



Вена. 1/4 финала

Янник Синнер (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:5, 6:1



В полуфинале Синнер сразится против Фрэнсиса Тиафо из США.