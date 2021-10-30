Стала известна заявка Шахтера на матч с Десной

30 октября в Киеве «Шахтер» будет принимать «Десну» в поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги.
Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби внес в заявку на матч 22 игрока.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков
Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо
Встреча начнется в 17:00 по Киеву.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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