Ньюкасл – Челси. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч 10-го тура АПЛ

  • 30.10.2021 10:56
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Ньюкасл – Челси. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 10-го тура Премьер-лиги Англии «Ньюкасл» – «Челси».

«Ньюкасл» с 4 ничьими и 5 поражениями (11-20 по голам) находится в АПЛ на предпоследнем месте. Но амбиции потенциальных новых владельцев клуба вызывают уважение. Уже уволен Стив Брюс. Идут поиски главного тренера, который за короткий промежуток времени сможет вывести клуб на вершину английского и европейского футбола. Кстати «Ньюкасл» - четырехкратный чемпион Англии, два раза они были вторыми. Шесть раз они выиграли Кубок Англии и семь раз играли в финале. А в 2006 году «сороки» выиграли Кубок Интертото. Лучшим тренером в их истории признан Сэр Бобби Робсон.

В зависимости от того, кто будет главным тренером «сорок», будет проходить серьезная кадровая перезагрузка. Агенты потирают руки в связи с возможным трудоустройством своих футболистов. А сейчас они ведут тщательную работу по внедрению туда своего тренера. Ожидайте вокруг «Ньюкасла» в ближайшие годы много инсайдов и топвых трансферов. А сегодня реалии таковы – у них нет никаких шансов в матче с победителем Лиги чемпионов «Челси». Здесь все очевидно! Не ясен лишь итоговый счет в пользу «аристократов». Но через год мы все при правильном менеджменте «Ньюкасла», наличии высококлассного тренера и очень сильных футболистов увидим, что «сороки» составят реальную конкуренцию грандам. Это будет очень интересное зрелище. А пока фанатам «Ньюкасла» нужно запатстись терпением. Обязательно у вас будут успехи и титулы», - сказал Грозный.

Матч «Ньюкасл» – «Челси» состоится 30-го октября. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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