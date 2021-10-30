Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч 10-го тура АПЛ

  • 30.10.2021 10:21
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  • 1 комментарий
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 10-го тура Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед».

«У «Тоттенхэма» новый тренер и при нем «шпоры» стали бескомпромисной командой. Удивительно, что «Вулверхэмптон», который Нуну Санту тренировал, играл много матчей вничьи. А «Тоттенхэм» с португальским специалистом ни разу не сыграл вничью в девяти матчах АПЛ этого сезона.

МЮ здорово стартовал в АПЛ. Но затем манкунианцы проиграли «Янг Бойз» (1:2), «Вест Хэму» (0:1), «Астон Вилле» (0:1), «Лестеру» (2:4) и сыграли 1:1 с «Эвертоном». И совсем недавно МЮ потерпел дома крупнейшее фиаско со счетом 0:5 от «Ливерпуля». Теперь все говорят о смене тренера. Называются кандидатуры Зидана, Конте и ряда других специалистов. Чтобы избежать отставки, Сульшеру нужно в течение восьми дней победить в трех матчах – с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Ман Сити». Теоретически это возможно, так как у МЮ огромный кадровый потенциал, включая звездного Криштиану Роналду. Но, на мой взгляд, это сделать чрезвычайно сложно, учитывая квалификацию и амбиции соперников.

Сейчас задето самолюбие великого клуба МЮ, тренерского штаба во главе с Сульшером, всех футболистов во главе с Роналду. Поэтому я уверен, что манкунианцы выиграют в Лондоне у «шпор». А дальше будем смотреть и анализировать. Лопнуло терпение боссов «Барсы», которые уволили Кумана. Как бы руководство МЮ не поступило аналогично с Сульшером. Футболисты главного тренера должны поддерживать качественной игрой и набранными очками», - сказал Грозный.

Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» состоится 30-го октября. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    pol-55
    pol-55, 30.10.2021 10:53
    0
    Шо там 9 матчів,Тотем кажись в 18 році без нічийних,зіграв їх штук 30,десь навесні була 1ша.
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