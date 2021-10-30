Барселона отказалась от предматчевой тренировки в Киеве

Каталонская «Барселона» 30 октября проведет матч чемпионата Испании против «Алавеса». После этого испанцы начнут подготовку к матчу четвертого тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Каталонцы решили по возможности максимально сократить срок своего пребывания в Киеве. В этой связи команда уже отказалась от предматчевой тренировки на НСК «Олимпийский».

Делегация «Барселоны» прибудет в столицу Украины первого ноября в 19:30 и сразу отправится в отель. И только на следующий день в день игры на «Олимпийском» каталонцы с утра проведут небольшую предыгровую тренировку на стадионе им.Банникова.

Сразу после матча с «Динамо» каталонцы отправятся в аэропорт, поэтому не планируют ночевать в Киеве.

Добавим, что после трех игр группового турнира в активе «Барселоны» три очка и третье место в таблице. «Динамо» с одним очком находится на последнем месте.