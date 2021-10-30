Матч Зари и ЦСКА в Лиге конференций пройдет без болельщиков – источник

Руководство луганской «Зари» официально оповестило УЕФА о том, что ближайший домашний матч против ЦСКА из Софии команда проведет в Запорожье за закрытыми дверями.

Причина проведения матча без болельщиков на трибунах – пандемия коронавируса и ограничения местных органов здравоохранения, сообщает gol.bg.

На текущей неделе «Заря» договорилась с ответственными службами о том, чтобы для матча еврокубка было сделано исключение, но в итоге было принято решение не пускать фанатов на трибуны «Славутич Арены».

Если эпидемиологическая ситуация в Запорожской области кардинально изменится в лучшую сторону в ближайшие дни, то доступ фанатов на трибуны будет обсужден повторно, после чего все стороны будут оперативно проинформированы.

Напомним, матч «Заря» - ЦСКА состоится 4 ноября.