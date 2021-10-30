Стало известно, когда Кабаев сможет вернуться в строй Зари

Восстановление займет от полутора до двух с половиной месяцев

  • 30.10.2021 09:11
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Стало известно, когда Кабаев сможет вернуться в строй Зари
© ФК Заря Луганск. Владислав Кабаев

Одним из тех, кто нынешней осенью выбыл из строя в составе луганской «Зари», является форвард Владислав Кабаев.

26-летний нападающий пока что не имеет возможности помочь своей команде из-за травмы. У него диагностирован перелом кубовидной кости, которая располагается у края стопы.

Дискомфорт в этой области у футболиста начался еще чуть больше месяца назад, во время поединка чемпионата с «Днепром-1». После этого футболист отыграл ещё несколько игр с болью и после матча с Десной (3 октября), окончательно попал на «больничный».

Футболисту наложили гипс и на протяжении трех недель он передвигался при помощи костылей. Накануне гипсовый «сапог» был снят, как и отложены костыли - и теперь ему понадобится время на реабилитацию.

Весь курс лечения и восстановления Кабаев проходит в Запорожье. По утверждениям медиков, пребывание на больничном при подобных травмах в зависимости от степени их тяжести варьируется от полутора до двух с половиной месяцев.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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