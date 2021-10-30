Ротаню исполнилось 40 лет. Руслан забил красивый гол Севилье в финале ЛЕ

Яркий эпизод из карьеры украинского футболиста

  • 30.10.2021 01:30
  • 173 просмотра
  • 1 комментарий
Ротаню исполнилось 40 лет. Руслан забил красивый гол Севилье в финале ЛЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября исполнилось 40 лет Руслану Ротаню, бывшему хавбеку «Днепра», «Динамо» и сборной Украины.

Одним из самых ярких эпизодов в карьере именинника стал гол со штрафного в ворота «Севильи» (2:3) в финале Лиги Европы 2014/15.

Суммарно Ротань провел ровно  100 матчей и забил 8 мячей за сборную Украины.

ВИДЕО. Ротаню исполнилось 40 лет. Руслан забил красивый гол Севилье в финале ЛЕ

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    SandroKing
    SandroKing, 30.10.2021 01:54
    0
    Я тоже яркий эпизод помню. Когда Хацкевич ему по морде надавал прямо на поле. Отличные были футболисты, а как тренеры полные нули.
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