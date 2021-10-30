29 октября исполнилось 40 лет Руслану Ротаню, бывшему хавбеку «Днепра», «Динамо» и сборной Украины.
Одним из самых ярких эпизодов в карьере именинника стал гол со штрафного в ворота «Севильи» (2:3) в финале Лиги Европы 2014/15.
Суммарно Ротань провел ровно100 матчей и забил 8 мячей за сборную Украины.
ВИДЕО. Ротаню исполнилось 40 лет. Руслан забил красивый гол Севилье в финале ЛЕ
Источник — Sport.ua
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