Шахтер – Десна. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги

В субботу, 30-го октября, состоится матч тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и черниговская «Десна». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

Команда Роберто Де Дзерби на три очка отстает от киевского «Динамо», которое возглавляет турнирную таблицу. Черниговчане в предыдущих восьми поединках одержали только одну победу.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Киева.

Комментатор матча «Шахтер» – «Десна» – Александр Монзолевский.