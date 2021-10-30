Шахтер – Десна. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Киеве

  • 30.10.2021 00:53
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Шахтер – Десна. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 30-го октября, состоится матч тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и черниговская «Десна». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

Команда Роберто Де Дзерби на три очка отстает от киевского «Динамо», которое возглавляет турнирную таблицу. Черниговчане в предыдущих восьми поединках одержали только одну победу.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Киева.

Комментатор матча «Шахтер» – «Десна» – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

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