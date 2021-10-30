13-й тур
Остенде
2 : 4
Мехелен
29.10.2021, FT

Швед остался в запасе. Мехелен на выезде победил Остенде и стал вторым

Команда Марьяна опередила в турнирной таблице «Брюгге» с Эдуардом Соболем

  • 30.10.2021 00:23
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Швед остался в запасе. Мехелен на выезде победил Остенде и стал вторым
© ФК Мехелен. Марьян Швед

29 октября в матче 13-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» на выезде победил «Остенде» со счетом 4:2.

Украинский хавбек Марьян Швед остался в резерве у победителей. 

Команда Марьяна опередила в турнирной таблице «Брюгге» с Эдуардом Соболем и вышла на 2-ю позицию (23 очка).

Чемпионат Бельгии. 13-й тур

«Остенде» – «Мехелен» – 2:4

Голы: Гуйе, 56, Йекель, 81 – Кейперс, 26, Мрабти, 37, 50, Хайреманс, 89.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

Источник — Sport.ua

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