Швед остался в запасе. Мехелен на выезде победил Остенде и стал вторым

29 октября в матче 13-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» на выезде победил «Остенде» со счетом 4:2.
Украинский хавбек Марьян Швед остался в резерве у победителей.
Команда Марьяна опередила в турнирной таблице «Брюгге» с Эдуардом Соболем и вышла на 2-ю позицию (23 очка).
Чемпионат Бельгии. 13-й тур
«Остенде» – «Мехелен» – 2:4
Голы: Гуйе, 56, Йекель, 81 – Кейперс, 26, Мрабти, 37, 50, Хайреманс, 89.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
Источник — Sport.ua
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