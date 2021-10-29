Остается лидером. Аль-Айн Реброва потерял очки в матче с конкурентом

Команда украинского тренера лидирует в чемпионате

  • 29.10.2021 21:45
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Остается лидером. Аль-Айн Реброва потерял очки в матче с конкурентом
© facebook.com/alainfcae

В матче 8 тура чемпионата ОАЭ команда «Аль-Айн» под руководством украинского тренера Сергея Реброва сыграла вничью 1:1 с конкурентом «Шабабом Аль-Ахли».

«Аль-Айн» остается лидером с 18 очками, а «Шабаб» идет 3-м с 15 пунктами.

Чемпионат ОАЭ. 8-й тур

Шабаб Аль-Ахли - Аль-Айн 1:1
Голы: Эдуардо, 45 - Лаба, 44

Источник — Sport.ua

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