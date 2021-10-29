Владимир ГОМЕНЮК: «В 2018 году покидал Крым с чувством, что уже не вернусь»

Экс-форвард «Таврии», «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Владимир Гоменюк рассказал о своем опыте возвращения в аннексированный Россией Крым.
«Был в Крыму в 2018 году. Продавал квартиру. Уезжал с чувством, что сюда больше не приеду. Хотя было время, когда я там покупал недвижимость и настраивал себя, что буду там жить. Мне там очень нравится».
«Аннексия Крыма? Сейчас те, кто там живут, крымчане, они считают, что у них все хорошо. Не считают, что их кто-то захватил, хотя сами признают, что голосования никакого не было», - сказал Гоменюк.
Источник — ПроФутбол
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