Владимир ГОМЕНЮК: «В 2018 году покидал Крым с чувством, что уже не вернусь»

Бывший игрок не считает, что вернется в Крым

  • 29.10.2021 20:31
  • 2027 просмотров
  • 1 комментарий
Владимир ГОМЕНЮК: «В 2018 году покидал Крым с чувством, что уже не вернусь»
© metalist.ua

Экс-форвард «Таврии», «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Владимир Гоменюк рассказал о своем опыте возвращения в аннексированный Россией Крым.

«Был в Крыму в 2018 году. Продавал квартиру. Уезжал с чувством, что сюда больше не приеду. Хотя было время, когда я там покупал недвижимость и настраивал себя, что буду там жить. Мне там очень нравится».

«Аннексия Крыма? Сейчас те, кто там живут, крымчане, они считают, что у них все хорошо. Не считают, что их кто-то захватил, хотя сами признают, что голосования никакого не было», - сказал Гоменюк.

Источник — ПроФутбол

(14 голосов)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 29.10.2021 21:54
    0
    Верхы этого мира могут творить что угодно .История делает своё дело и Крым вернёться.Это вопрос времени.Я всегда говрю когда сдохнет любой тиран через час те кто его возносил будут проклинать и первыми травить своих же крыс по партии и делам.В РФ так исторически.Сдохнет Вовочка и на второй день будут по всем тв крутить какой он был плохой как розвалил страну а пропагандисты если не успеют свалит будут убиты или арестованы.Остальные впереди себя обгоняя другу другу будут орать что их заставлили и .т.д.
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