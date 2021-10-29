Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Я уже выходил из кризиса в Манчестер Юнайтед»

В Английской Премьер-лиге пройдут матчи 10-го тура. 30 октября в 19:30 состоится матч между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Накануне игры коуч «МЮ» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопросы журналистов и рассказал, как планирует выходить из кризиса.
ВИДЕО Sport.ua. Пресс-конференция Оле-Гуннара Сульшера перед Тоттенхэм – Ман Юнайтед.
Источник — Sport.ua
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