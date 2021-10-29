Рух – Александрия. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 29.10.2021 19:20
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Рух – Александрия. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© fco.com.ua

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 13-го тура УПЛ «Рух» – «Александрия».

«В предыдущем туре УПЛ «Рух» сыграл вничью 2:2 с «Минаем», а «Александрия» расписала мировую 1:1 с «Десной».
Также добавим, что «Александрия» среди недели 26 октября в матче на Кубок Украины выиграла в Харькове у «Металлиста 1925» со счетом 5:2. «Рух» в кубковом поединке 28 октября уступил «Заре» (0:2).

«Александрия» на выезде играет лучше, чем дома. Она на выезде набрала больше очков, чем в домашних встречах. Александрийцы по выездным поединкам делят с «Динамо» 2-3 место, отставая от «Шахтера» только на один балл. Но рискну поставить на ничью в этом матче.

Матч «Рух» – «Александрия» состоится 31-го октября. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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