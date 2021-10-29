Арриго САККИ: «Ливерпуль – это шедевр, там нет суперзвезд»

Легендарный тренер похвалил Юргена Клоппа

  • 29.10.2021 19:26
  • 713 просмотров
  • 2 комментария
Арриго САККИ: «Ливерпуль – это шедевр, там нет суперзвезд»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арриго Сакки

Легендарный экс-тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки признался, что восхищен «Ливерпулем» Юргена Клоппа:

«Этот «Ливерпуль» – команда-шедевр. Фантастическая команда, где нет настоящих суперзвезд. Настоящая команда.

У них один играет за всех, в то время как других командах каждый играет за себя. 80% времени они двигаются, когда владеют мячом. Если бы они были оркестром, то всегда звучали бы идеально синхронно».

Источник — The Telegraph

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Андрей
    Андрей, 29.10.2021 20:17
    0
    Ну да, Саллах, Мане, Фабиньйо, Алиссон..... да вообще дворовая команда с суммарной стоимостью игроков под миллиард ;))))
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    s_vaskevich
    s_vaskevich, 29.10.2021 19:52
    -2
    Бред. І команда гамно
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