Арриго САККИ: «Ливерпуль – это шедевр, там нет суперзвезд»

Легендарный экс-тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки признался, что восхищен «Ливерпулем» Юргена Клоппа:

«Этот «Ливерпуль» – команда-шедевр. Фантастическая команда, где нет настоящих суперзвезд. Настоящая команда.

У них один играет за всех, в то время как других командах каждый играет за себя. 80% времени они двигаются, когда владеют мячом. Если бы они были оркестром, то всегда звучали бы идеально синхронно».