Арриго САККИ: «Ливерпуль – это шедевр, там нет суперзвезд»

Легендарный экс-тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки признался, что восхищен «Ливерпулем» Юргена Клоппа:
«Этот «Ливерпуль» – команда-шедевр. Фантастическая команда, где нет настоящих суперзвезд. Настоящая команда.
У них один играет за всех, в то время как других командах каждый играет за себя. 80% времени они двигаются, когда владеют мячом. Если бы они были оркестром, то всегда звучали бы идеально синхронно».
Источник — The Telegraph
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.