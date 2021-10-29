В Барселоне рассказали, кто будет тренировать команду в матче с Динамо

Лапорта подтвердил переговоры с Хави

  • 29.10.2021 19:11
  • 1790 просмотров
  • 24 комментария
В Барселоне рассказали, кто будет тренировать команду в матче с Динамо
© twitter.com/fcbarcelona

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что легенда клуба Хави является главным претендентом на пост тренера после увольнения Рональда Кумана.

Но в ближайших матчах с командой будет работать Серхи Бархуан.

«Я уже говорил, что Хави однажды будет тренером «Барселоны». Я только не знаю, когда это случится. Все наши рапорты о его работе в Катаре очень позитивные. Есть переговоры, и я не могу много рассказать. Конечно, мы оставляем и другие варианты среди тренеров».

«Матч Лиги чемпионов? Сейчас нас волнует игра чемпионата Испании. Мы не имеем права снова терять очки в Ла Лиге, где конкуренция за титул все еще открытая. Матч с «Динамо» в Лиге чемпионов очень важен, и я могу сказать, что Серхи Бархуан будет руководить командой в Киеве», - сказал Лапорта.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов «Динамо» - «Барселона» состоится 2 ноября.

Источник — Marca

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ToeFat
    ToeFat, 29.10.2021 19:52
    +2
    Бугор1, 29.10.2021 19:50
    це ти так жопи лижеш?
    Ссылка
    _+_
    _+_, 29.10.2021 20:26
    +1
    New Zealander, 29.10.2021 20:07
    Барса и без тренера выиграет у Динамо
    Запиши шариковой ручкой на руке.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 29.10.2021 20:17
    +1
    Жека сортирщик ,ты на матч с Лубнов своих в Киев поедешь?
    Или у тебя сертификата нет и тебя в проходящий автобус не впустят
    Ссылка
    Бугор1
    Бугор1, 29.10.2021 19:56
    +1
    ToeFat, 29.10.2021 19:52
    це ти так жопи лижеш?
    Антон ,это вы так языком на диване работаете
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 29.10.2021 19:48
    +1
    Был и на Игре Днепра с Шахтером. Там половина за Днепр болела. И тысяч всех 6-7 было от силы.
    Остальное Палкин рисует непрофессионально
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 29.10.2021 19:46
    +1
    Бугор1, 29.10.2021 19:43
    Сиди дома!
    На динамЭ всеровно никто не ходит и пустые трибуны всегда
    Я не из таких как бугры и доценты.
    Мне засерать контент не охота
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    avk2307
    avk2307, 29.10.2021 19:21
    +1
    Кто на футбол собирается,вам пришло уведомление на почту:
    доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності таких документів:
    - негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції яке проведене не більш як за 72 години матчу, або
    - негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до матчу, або
    - документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), або
    - документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19
    Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.
    Может кто в курсе если есть справка, что переболел, то ок?
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 29.10.2021 20:39
    0
    Самое забавное . Что никто из этих иждивенцев не может сходить на стадион, несмотря на то что туда бесплатно возят автобусом на матчи шахтёра
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    _+_
    _+_, 29.10.2021 20:24
    0
    А нам всё равно.
    Лишь бы Динамо выиграло.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 29.10.2021 20:16
    0
    Алексей Голяченко, 29.10.2021 20:13
    Если перебодел то справка нужна и все.
    А мне вот придётся идти делать экстра тест
    Это Анекдот ?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 29.10.2021 20:15
    0
    Месси уже не играет в Барселоне,так бы ещё больше его фанатиков пришло
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 29.10.2021 20:13
    0
    avk2307, 29.10.2021 19:21
    Кто на футбол собирается,вам пришло уведомление на почту:
    доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності таких документів:
    - негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції яке проведене не більш як за 72 години матчу, або
    - негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до матчу, або
    - документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), або
    - документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19
    Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.
    Может кто в курсе если есть справка, что переболел, то ок?
    Если перебодел то справка нужна и все.
    А мне вот придётся идти делать экстра тест
    Ссылка
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 29.10.2021 20:07
    0
    avk2307, 29.10.2021 19:21
    Кто на футбол собирается,вам пришло уведомление на почту:
    доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності таких документів:
    - негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції яке проведене не більш як за 72 години матчу, або
    - негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до матчу, або
    - документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), або
    - документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19
    Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.
    Может кто в курсе если есть справка, что переболел, то ок?
    Что так никто не ходит на дынама, что так. Другое дело, что Барселона приезжает и хотелось бы увидеть в очередной раз легендарный клуб, это да
    Ссылка
    Бугор1
    Бугор1, 29.10.2021 20:04
    0
    Funny_____Cat, 29.10.2021 19:59
    Это Максим 777 с прошлого ника , когда банили mad mole , то автоматном улетал и Бугор. Сейчас уже поумнел и с разных ip сидит, ну как поумнел , бурбас в 🚽 лицом окунул пару раз и научил вкладками разными а браузере пользоваться
    ——-
    Кстати эта бестолочь уже за день пару ников угробила , потому что утром он у меня в игноре был , а сейчас я снова его бред вижу про три калеки , которые якобы 13 тысяч
    Весь Киев ржет как ржавая телега пытается себе посещаемость накрутить .
    Раньше только звук заглушали в трансляции, так как в 80% домашних матчей шахтёр играет под свистом , а теперь ещё и сектора только крупным планом показывают, чтобы не было видно что там по 100 -200 человек на 10 ке секторов сидит ( и с тех половину 🚍 свезли)
    Вообщем добавь эту потеряшку в игнор
    Киса,у тебя мания прeследования
    Мания преследования (бред преследования) – психическое заболевание, характеризующееся тем, что человек постоянно ощущает чье-то преследование, чувствует беспокойство и становится подозрительным. Как и другие виды бреда, относится к основным признакам помешательства
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 29.10.2021 19:43
    0
    Бугор1, 29.10.2021 19:43
    Сиди дома!
    На динамЭ всеровно никто не ходит и пустые трибуны всегда
    Когда ты последний раз был на стадионе, беженец?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 29.10.2021 20:30
    -1
    Бугор1, 29.10.2021 20:26
    Киса обходит стороной неудобные ему темы.
    Если бы ты ему пожрать предложил
    На еду оно ещё не заработало
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 29.10.2021 20:29
    -1
    Жека сортирщик, ты под шизофреника заделался ты лучше скажи почему ты с Лубнов на матчи ДК в Киев не приезжаешь
    Ссылка
    Бугор1
    Бугор1, 29.10.2021 20:26
    -1
    Хоакин Гусман Лоэра., 29.10.2021 20:17
    Жека сортирщик ,ты на матч с Лубнов своих в Киев поедешь?
    Или у тебя сертификата нет и тебя в проходящий автобус не впустят
    Киса обходит стороной неудобные ему темы.
    Если бы ты ему пожрать предложил
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 29.10.2021 19:59 (изменен)
    -1
    RomanEnakievo.., 29.10.2021 19:43
    Когда ты последний раз был на стадионе, беженец?
    Это Максим 777 с прошлого ника , когда банили mad mole , то автоматном улетал и Бугор. Сейчас уже поумнел и с разных ip сидит, ну как поумнел , бурбас в 🚽 лицом окунул пару раз и научил вкладками разными а браузере пользоваться
    ——-
    Кстати эта бестолочь уже за день пару ников угробила , потому что утром он у меня в игноре был , а сейчас я снова его бред вижу про три калеки , которые якобы 13 тысяч
    Весь Киев ржет как ржавая телега пытается себе посещаемость накрутить .
    Раньше только звук заглушали в трансляции, так как в 80% домашних матчей шахтёр играет под свистом , а теперь ещё и сектора только крупным планом показывают, чтобы не было видно что там по 100 -200 человек на 10 ке секторов сидит ( и с тех половину 🚍 свезли)
    Вообщем добавь эту потеряшку в игнор
    Ссылка
    Бугор1
    Бугор1, 29.10.2021 19:50
    -1
    Ссылка
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