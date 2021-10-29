В Барселоне рассказали, кто будет тренировать команду в матче с Динамо

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что легенда клуба Хави является главным претендентом на пост тренера после увольнения Рональда Кумана.

Но в ближайших матчах с командой будет работать Серхи Бархуан.

«Я уже говорил, что Хави однажды будет тренером «Барселоны». Я только не знаю, когда это случится. Все наши рапорты о его работе в Катаре очень позитивные. Есть переговоры, и я не могу много рассказать. Конечно, мы оставляем и другие варианты среди тренеров».

«Матч Лиги чемпионов? Сейчас нас волнует игра чемпионата Испании. Мы не имеем права снова терять очки в Ла Лиге, где конкуренция за титул все еще открытая. Матч с «Динамо» в Лиге чемпионов очень важен, и я могу сказать, что Серхи Бархуан будет руководить командой в Киеве», - сказал Лапорта.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов «Динамо» - «Барселона» состоится 2 ноября.