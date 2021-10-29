В Барселоне рассказали, кто будет тренировать команду в матче с Динамо

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что легенда клуба Хави является главным претендентом на пост тренера после увольнения Рональда Кумана.
Но в ближайших матчах с командой будет работать Серхи Бархуан.
«Я уже говорил, что Хави однажды будет тренером «Барселоны». Я только не знаю, когда это случится. Все наши рапорты о его работе в Катаре очень позитивные. Есть переговоры, и я не могу много рассказать. Конечно, мы оставляем и другие варианты среди тренеров».
«Матч Лиги чемпионов? Сейчас нас волнует игра чемпионата Испании. Мы не имеем права снова терять очки в Ла Лиге, где конкуренция за титул все еще открытая. Матч с «Динамо» в Лиге чемпионов очень важен, и я могу сказать, что Серхи Бархуан будет руководить командой в Киеве», - сказал Лапорта.
Матч 4-го тура Лиги чемпионов «Динамо» - «Барселона» состоится 2 ноября.
Источник — Marca
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Или у тебя сертификата нет и тебя в проходящий автобус не впустят
Остальное Палкин рисует непрофессионально
На динамЭ всеровно никто не ходит и пустые трибуны всегда
Мне засерать контент не охота
доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності таких документів:
- негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції яке проведене не більш як за 72 години матчу, або
- негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до матчу, або
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), або
- документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19
Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.
Может кто в курсе если есть справка, что переболел, то ок?
Лишь бы Динамо выиграло.
А мне вот придётся идти делать экстра тест
доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності таких документів:
- негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції яке проведене не більш як за 72 години матчу, або
- негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до матчу, або
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), або
- документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19
Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.
Может кто в курсе если есть справка, что переболел, то ок?
А мне вот придётся идти делать экстра тест
доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності таких документів:
- негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції яке проведене не більш як за 72 години матчу, або
- негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до матчу, або
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), або
- документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19
Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.
Может кто в курсе если есть справка, что переболел, то ок?
——-
Кстати эта бестолочь уже за день пару ников угробила , потому что утром он у меня в игноре был , а сейчас я снова его бред вижу про три калеки , которые якобы 13 тысяч
Весь Киев ржет как ржавая телега пытается себе посещаемость накрутить .
Раньше только звук заглушали в трансляции, так как в 80% домашних матчей шахтёр играет под свистом , а теперь ещё и сектора только крупным планом показывают, чтобы не было видно что там по 100 -200 человек на 10 ке секторов сидит ( и с тех половину 🚍 свезли)
Вообщем добавь эту потеряшку в игнор
Мания преследования (бред преследования) – психическое заболевание, характеризующееся тем, что человек постоянно ощущает чье-то преследование, чувствует беспокойство и становится подозрительным. Как и другие виды бреда, относится к основным признакам помешательства
На динамЭ всеровно никто не ходит и пустые трибуны всегда
Если бы ты ему пожрать предложил
Или у тебя сертификата нет и тебя в проходящий автобус не впустят
Если бы ты ему пожрать предложил
——-
Кстати эта бестолочь уже за день пару ников угробила , потому что утром он у меня в игноре был , а сейчас я снова его бред вижу про три калеки , которые якобы 13 тысяч
Весь Киев ржет как ржавая телега пытается себе посещаемость накрутить .
Раньше только звук заглушали в трансляции, так как в 80% домашних матчей шахтёр играет под свистом , а теперь ещё и сектора только крупным планом показывают, чтобы не было видно что там по 100 -200 человек на 10 ке секторов сидит ( и с тех половину 🚍 свезли)
Вообщем добавь эту потеряшку в игнор
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